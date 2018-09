Feira agropecuária na Bahia começa dia 3

Bahia Farm Show é o novo nome da feira agropecuária que substitui a Agrishow, em Luís Eduardo Magalhães. Este ano, a mostra será organizada pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba). O evento será de 3 a 7 de junho e a expectativa dos organizadores é a de superar o faturamento da última edição, que foi de R$ 210 milhões. De acordo com os organizadores, a área comercializada da feira já é 30% maior em comparação com o evento passado. ''A indústria de máquinas agrícolas está aquecida, os preços das commodities no mercado internacional estão melhores e o clima tem ajudado o produtor baiano'', diz o presidente da feira, Humberto Santa Cruz. ''Esses fatores, aliados à boa safra, nos permitem arriscar que esta edição da Bahia Farm Show será a melhor, até hoje, dentre as grandes feiras que já realizamos no oeste da Bahia, consolidando o evento como a maior feira de agronegócios do Estado'', afirma. Além de máquinas, implementos, veículos e indústrias de químicos agrícolas, a Bahia Farm Show terá espaço especial para a pesquisa e tecnologia. O produtor que visitar a feira poderá conferir as melhores opções comerciais de soja, algodão, milho, cana-de-açúcar, dentre outras, totalmente adaptadas para a região, além dos produtos em desenvolvimento ou em fase pré-comercial produzidos pela Fundação Bahia. Nas áreas de plots experimentais os visitantes poderão conferir as principais commodities da região. Serão duas áreas, com 12 plots de 600 metros quadrados cada. Além disso, a feira também apresentará, em parceria com a Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, um espaço específico para a agricultura familiar, com feijão, mamona, milho variedades, arroz e leguminosas adaptadas para o oeste da Bahia. INFORMAÇÕES: Site: www.bahiafarmshow.com.br