Feira aponta crescimento A Bio Brazil Fair, uma das principais feiras do setor de orgânicos que ocorre no Brasil, começa amanhã e vai até domingo, em São Paulo (SP). Este ano, será realizada em meio a um cenário de grande expectativa de crescimento da cadeia produtiva, a começar pela própria feira. Conforme o presidente da Brasil Bio - um dos organizadores do evento -, José Alexandre Ribeiro, toda a área disponível para exposição foi negociada rapidamente. "Se tivéssemos mais espaço, com certeza teríamos mais expositores", garante. Segundo ele, é esperado um público superior a 20 mil pessoas.