Feira baiana movimenta R$ 250 mi A primeira edição da Bahia Farm Show, que terminou no dia 7, em Luís Eduardo Magalhães (BA), movimentou R$ 250 milhões em negócios, cerca de 20% a mais em comparação com a última feira agrícola promovida no município, ainda com a marca Agrishow, que rendeu R$ 210 milhões. Um dos destaques do evento foi o anúncio da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que vai investir R$ 25 milhões na construção de um complexo de armazenagem com capacidade para estocar 50 mil toneladas de grãos em Luís Eduardo Magalhães. A pecuária também surpreendeu os organizadores. Os dois leilões promovidos durante o evento faturaram R$ 2 milhões.