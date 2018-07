Feira da Madrugada é reaberta após protesto de camelôs A Feira da Madrugada, no Brás, região central de São Paulo, foi reaberta ao público por volta das 7h15, após protestos de vendedores ambulantes contra a fiscalização do comércio ilegal na área durante a madrugada. De acordo com a Polícia Militar, ninguém foi preso e não houve feridos durante a manifestação. O policiamento continua no local.