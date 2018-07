Feira de artes Para quem trabalha ou mora na região da Paulista, o Center 3 é o lugar perfeito para comprar presentes ou resolver pendências na hora do almoço. Com 37 pontos de alimentação e 114 lojas, o shopping também oferece muitos serviços como cabeleireiros, massagem, pet shop, sapateiro, costureira, lavanderia e duas agências bancárias. Neste ano, uma pequena reforma afastou os caixas do cinema da praça de alimentação, onde bloqueavam a passagem, posicionando-os junto à entrada das salas 1 a 5, no piso Cinelândia. Aos domingos, acontece uma feira de artes e design com mais de 120 expositores. No dia da nossa visita, o fraldário e o banheiro para cadeirantes estavam trancados.