Feira de cachaça no Mercadão termina neste domingo Termina neste domingo, dia 9, a feira ExpoCachaça, realizada desde a última terça-feira no Mercado Municipal, no centro da capital paulista. Realizado desde 1998 em Minas Gerais, o evento está em sua segunda edição na cidade e conta com cerca de 50 expositores de aguardente produzida em todo o País.