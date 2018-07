Feira de Pequim vende espetinho de cobra e estrela do mar

Um dos pontos turísticos mais populares da capital chinesa é uma feira que oferece petiscos inusitados como espetinho de cobra, ninho de passarinho frito e estrela do mar. O mercado de Donghuamen se situa na região central da capita chinesa e tem atraído especial atenção dos turistas e da imprensa internacional durante a Olimpíada. Inaugurado em 1984 e reformado em 2001, o mercado funciona apenas à noite e conta com 89 barraquinhas. Veja também: As deliciosas 'comidinhas' da China A popularidade do lugar é tamanha entre os estrangeiros, que o estoque da iguaria mais exótica - o espetinho de escorpião - esgotou na última semana. Para consolo dos turistas e repórteres curiosos, ainda é possível encontrar centopéias, abelhas e cortes inusitados de carne, como genitais e tendões de cordeiro. Também é possível encontrar comidas mais "normais" em Donghuamen. Visitantes com um paladar menos aventureiro podem saborear uma tradicional massa de arroz refogada na panela Wok ou rolinhos primavera. Naturalmente, nem todos estão preparados para apreciar os sabores mais intensos da China, pois até mesmo os locais têm reservas às comidas mais estranhas. "Eu até como espetinho de bicho da seda e acho bom", diz a estudante Xiao Li, de 18 anos. "Mas não posso comer aqui. Minha mãe faz em casa e não me deixa comer na rua, pois ela diz que é sujo", lamenta. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.