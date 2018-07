Feira do estudante será realizada em maio A Feira do Estudante 2012, organizada pelo Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), ainda conta com cotas disponíveis para empresas, órgãos públicos e instituições de ensino interessadas em participar como expositores ou patrocinadores. Mais informações pelo telefone (11) 3040-6554. O evento será realizado entre os dias 18 e 20 de maio, no Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera. A feira deverá atrair 60 mil jovens em busca de estágio e de informação sobre inclusão profissional.