Feira do Masp faz 30 anos e abre hoje Em comemoração aos 30 anos no espaço, a Feira do Masp, tradicionalmente aberta aos domingos, também estará funcionando hoje, em edição especial. As bancas de arte e antiguidades estarão decoradas e novas obras serão apresentadas, hoje e amanhã. A feira fica no vão livre do Masp (Av. Paulista, 1.578), das 9h às 17h. Nos dias 5, 6 e 7, haverá leilão comemorativo aos 30 anos, que reunirá peças de todos os antiquários.