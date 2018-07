Feira do Rolo de Salvador registra novo homicídio Uma semana depois de uma menina de nove anos ter sido morta por uma bala perdida, enquanto acompanhava o trabalho da mãe, uma vendedora ambulante, na Feira do Rolo, em Salvador, um jovem de 23 anos foi assassinado, no fim da manhã de hoje, no mesmo local - um tradicional ponto de venda e troca de artigos usados, localizado na Baixa do Fiscal da capital baiana.