Feira no RN reúne fruticultores Começa hoje, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, a Feira Internacional da Fruticultura Tropical (Expofruit 2008). Este ano, o diferencial da feira, que termina no sábado, é o comércio justo, um novo conceito internacional de relação comercial baseada nos princípios da sustentabilidade, que vem sendo difundido no Brasil pelo Sebrae. Um dos destaques da programação do evento é o Seminário Internacional sobre Comércio Justo, marcado para o dia 6. O comércio justo, explicam os técnicos do Sebrae, é uma relação comercial que envolve vários conceitos, entre eles a não-agressão ao meio ambiente, o não-envolvimento de mão-de-obra escrava nem infantil na produção e preço justo para o produtor. Atualmente o Sebrae-RN faz um trabalho com a Associação de Desenvolvimento Agroindustrial Potiguar (Adap), ajudando na negociação para definir o preço do melão produzido pela comunidade no comércio justo e também na certificação da fruta. INFORMAÇÕES: Site: www.expofruit.com.br