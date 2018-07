Feira tecnológica na BA

O bom momento da safra de grãos no cerrado baiano torna as expectativas para a Bahia Farm Show 2010 ? Feira de Tecnologia Agrícola e Negócios bastante positivas. A feira, considerada o maior evento de negócios e tecnologia agrícola do Estado e que levou a marca Agrishow por três anos, será realizada de 1.º a 5 de junho, no município de Luís Eduardo Magalhães.

"A feira certamente será maior do que a do ano passado", acredita o presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e da feira, Walter Horita. Ele conta que este ano haverá novos expositores e que muitas empresas que tradicionalmente participam do evento aumentaram os espaços dos seus estandes. Conforme os organizadores, esta edição terá 20% a mais de expositores em comparação ao ano passado, que teve 117 empresas participantes.

A feira ocorre no Complexo Bahia Farm Show, que possui 200 hectares de área total ? 60 mil metros quadrados vão abrigar mais de 150 estandes. Há ainda 12 mil metros quadrados de canteiros experimentais, com materiais genéticos de alta performance.

O público também deve ser maior em 2010. Para conhecer as novidades em máquinas, implementos, insumos, além de palestras e resultados de pesquisas agrícolas são esperadas mais de 35 mil pessoas para os cinco dias do evento. No ano passado a feira recebeu 32 mil visitantes.

"A tendência é que os R$ 214 milhões movimentados em 2009 sejam superados, caso se confirme a boa expectativa de colheita nesta safra", afirma Walter Horita.

Assistência. Programas, prestação de serviços, palestras e os principais trabalhos desenvolvidos pela Federação da Agricultura do Estado da Bahia / Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Faeb/ Senar) estarão disponíveis para os produtores rurais durante o evento.

Durante todos os dias da feira, técnicos das entidades estarão à disposição para orientar o produtor e prestar assistência nas áreas técnica e jurídica, além de inscrever os interessados para os programas e cursos oferecidos pelo Sistema Faeb/Senar.