Feirante é baleado por ladrão em Sorocaba, SP

O feirante tinha ido ao bairro Jardim Tatiana, na zona sul da cidade, para comprar produtos que revenderia em sua banca. Quando desceu do carro, na companhia de um filho e de um funcionário, o bandido os rendeu.

Depois de entregar o dinheiro, Câmara se ajoelhou. "Ele estava de joelho, pedindo para que o ladrão ficasse com o dinheiro e nos liberasse, quando ele apertou o gatilho", contou o filho. Um tiro atingiu o homem na cabeça, o outro atravessou o braço. O rapaz conta que, em seguida, tentou pegar a arma do bandido, mas um cúmplice do assaltante, que usava capacete, passou a atirar contra ele.

De acordo com testemunhas, no total foram feitos oito disparos. Os bandidos fugiram de moto. Populares levaram a vítima para o pronto-socorro do Hospital Regional. O homem foi submetido a uma cirurgia e seu estado é considerado muito grave. Os assaltantes ainda não foram presos.