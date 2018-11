Feirão Caixa supera R$ 1,2 bilhão em dois dias O volume de negócios do 7º Feirão Caixa da Casa Própria, em São Paulo, superou R$ 1,2 bilhão nos dois primeiros dias, incluindo contratos assinados no local e negociados. Segundo a Caixa, o número total de visitantes ultrapassou 45 mil pessoas até ontem. No leilão, estão sendo ofertados mais de 195 mil imóveis da Grande São Paulo, 28% a mais que na edição de 2010.