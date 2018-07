Feirão da Caixa já movimenta R$ 1,6 bilhão em SP

O montante representa 13 mil contratos assinados no local e encaminhados. Até ontem, 45 mil pessoas visitaram o local na busca de seu imóvel próprio. De acordo com a Caixa, na edição paulista são ofertados 218 mil imóveis - dentre eles 193,5 mil usados e em 24,5 mil em construção -, à disposição para avaliação dos visitantes. Aproximadamente 15,2 mil imóveis estão enquadrados no Programa Minha Casa, Minha Vida.

O 8º Feirão Caixa da Casa Própria é realizado em São Paulo no Centro de Exposições Imigrantes e hoje estará funcionando até as 18 horas.

De 25 a 27 de maio, será a vez de Uberlândia (MG), Campinas (SP) e Porto Alegre (RS). De 8 a 10 de junho, as vendas ocorrerão em Belém (PA) e Florianópolis (SC). Considerado o maior evento do setor no País, o Feirão Caixa da Casa Própria oferece cerca de 430 mil imóveis nesta oitava edição.