Feirão da Caixa movimenta R$ 2 bilhões em São Paulo Em São Paulo, a sétima edição do Feirão Caixa da Casa Própria movimentou R$ 2,025 bilhões em negócios, com a assinatura de 14.998 contratos. Nos três dias do evento, o Centro de Exposições Imigrantes recebeu a visita de 73.082 pessoas.