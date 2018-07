Feirão da Casa Própria oferece em SP 136 mil imóveis

Ontem (3), primeiro dia do evento, foi fechado um volume total de R$ 351.645.800 em negócios, considerando os contratos assinados no local ou já negociados, informou a Caixa. O número total de visitantes foi de 9.332 pessoas.

Além de São Paulo, há ofertas na Grande São Paulo e na Baixada Santista, com preços que variam de R$ 100 mil a R$ 1,7 milhão. Em seu site, a Caixa disponibiliza um simulador para quem pensa em comprar o bem financiado. O prazo do financiamento imobiliário é de até 35 anos, com taxas de juros a partir de 4,5% ao ano, dependendo das condições de renda e do valor do imóvel.

Até 16 de junho, o feirão passará por 13 cidades, com oferta de cerca de 400 mil imóveis. Simultaneamente ao evento de São Paulo, a feira ocorre também em Fortaleza neste fim de semana. Brasília, Uberlândia (MG), Curitiba, Salvador e Rio de Janeiro terão o evento entre os dias 17 e 19 de maio. Em Belo Horizonte, Florianópolis e Porto Alegre, o feirão será realizado de 24 a 26 de junho.