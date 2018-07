Feiras em SP funcionarão meia hora a mais a partir de 3ª Começa a valer na terça-feira o novo horário de encerramento das feiras livres da cidade de São Paulo. Segundo informações da Prefeitura, o novo horário, que vale a partir da publicação do decreto, terá mais meia hora e deverá ocorrer das 7h30 às 13h, e não mais até as 12h30. Barracas de pastel e de caldo de cana poderão comercializar seus produtos até as 13h30.