Feiras livres de SP não respeitam horários

Por lei, bancas só poderiam vender produtos até as 13 horas. Às 14h, os comerciantes deveriam desmontar as barracas, carregar os caminhões, ensacar todo o lixo e deixar a via completamente liberada. O objetivo era evitar que os sacos de resíduos fossem levados pelas enxurradas, entupissem as bocas de lobo e agravassem enchentes.

Nesta semana, a reportagem visitou quatro feiras nas zonas sul, oeste, norte e central e permaneceu nos locais das 12h30 até o término do serviço de lavagem das vias. Em nenhuma delas havia fiscais. Em três das quatro feiras, as vendas se estenderam até pelo menos 14h30. Em média, as ruas só foram liberadas depois das 17 horas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.