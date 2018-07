Felicidade pode ser contagiosa, dizem cientistas

Sorria, e o mundo todo pode sorrir com você. Cientistas relataram que a felicidade é contagiosa e que você pode ter que agradecer a completos estranhos pelo sorriso que carrega. Em um trabalho que será publicado na sexta-feira, 5, na BMJ, antes conhecida como British Medical Journal, pesquisadores americanos acompanharam mais de 4.700 pessoas em Framingham, Massachussetts, como parte de um estudo do coração de 1983 a 2003. Quando eles analisaram os dados procurando por padrões de felicidade, os cientistas encontram que as pessoas felizes passavam sua felicidade para pessoas que não conheciam pessoalmente - e que essa felicidade transferida durava até um ano. "A felicidade é como uma debandada", disse Nicholas Christakis, professor de sociologia da Universidade de Harvard, um dos autores do estudo. "A sua felicidade depende não apenas de suas próprias ações e pensamentos, mas também daquelas de pessoas que você nem conhece." Christakis e James Fowler, professor de ciência política na Universidade da Califórnia em San Diego, já haviam encontrado que o fumo e a obesidade também são espalhados socialmente. Para esse estudo, eles examinaram questionários que pediam às pessoas para medirem sua felicidade e encontraram grupos distintos de felizes e infelizes que eram muito maiores do que seria esperado pelo acaso sozinho. A felicidade durou até três ciclos: amigos de amigos de amigos. Pessoas felizes tinham a tendência de ser o centro de redes sociais e tinham muitos amigos que também eram felizes. Ter amigos ou família vivendo próximo aumentava as chances das pessoas serem felizes. Cônjuges felizes também ajudava, mas não tanto quanto amigos do mesmo sexo. Nenhum efeito foi visto em colegas de trabalho. Christakis e Fowler estimam que amigos felizes aumentam nossa própria chance de felicidade em 9%. Ter amigos mau humorados a diminui em 7%. Ser feliz também traz outros benefícios. "A felicidade tem um efeito protetor sobre o sistema imunológico e você produz menos hormônios do estresse", disse Andrew Steptoe, professor de psicologia da Universidade College London Outros especialistas dizem que as pessoas não devem pensar que podem ficar felizes apenas fazendo os amigos certos. "A felicidade de seus amigos é um fator de sua própria felicidade, mas manipular quem seus amigos são apenas para se fazer feliz é ir longe demais", disse Stanley Wasserman, da Universidade de Indiana. Porque o estudo foi feito em apenas uma comunidade, mas pesquisas são necessárias para confirmar os resultados.