Felipão larga com vitória nas quartas Luiz Felipe Scolari estreou com vitória na Copa dos Campeões da Ásia. O Bunyodkor, do Usbequistão, venceu o Pohang Steelers, da Coreia do Sul, por 3 a 1, pelas quartas de final. Agora, pode perder por 1 gol de diferença para ir às semifinais. A final será dia 7 de novembro e dá ao campeão vaga no Mundial de Clubes.