Felipe Massa vence GP da Turquia de Fórmula 1 O piloto Felipe Massa, da Ferrari, venceu no domingo, pelo terceiro ano consecutivo, o Grande Prêmio da Turquia de Fórmula 1. Massa, que largou na pole, ficou 3,7 segundos à frente do inglês Lewis Hamilton, da McLaren. O finlandês campeão do mundo Kimi Raikkonen terminou na terceira posição. (Reportagem de Alan Baldwin)