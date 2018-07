Fêmea de veado-campeiro morre após ser atingida

Acuada, a veada se refugiou no estacionamento de uma empresa, na região central da cidade. Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros. O cervídeo foi socorrido e levado para uma clínica veterinária, mas não resistiu. O filhote também morreu.

Policiais ambientais fizeram buscas, mas não localizaram o autor do disparo. O mamífero vive em matas da região e possivelmente invadiu a área urbana ao ser perseguido pelos cães de caça. De acordo com a Polícia Ambiental, a espécie encontra-se ameaçada em razão da caça e da perda de seu habitat. A presença de caçadores tem se tornado frequente na região, que ainda tem muitas matas naturais. Recentemente, um grupo foi preso após abater um bugio e um macaco-prego no município de Piedade.