Fenabrave vê queda ou vendas estáveis de carros e comerciais leves em 2014 A Fenabrave estima que as vendas de carros e comerciais leves fiquem estáveis em 2014, em um cenário mais positivo, ou caiam 3,5 por cento na comparação com 2013, caso o ambiente seja de maior volatilidade em relação a câmbio e inflação, informou a associação que representa as concessionárias em entrevista coletiva nesta sexta-feira.