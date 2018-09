Fenasul começa dia 28 no Sul e terá oito remates

A Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando ) e a Secretaria de Agricultura do Estado promovem, de 28 de maio a 1º de junho, a quarta edição da Feira Nacional de Agronegócios do Sul (Fenasul). O evento será realizado no Parque Assis Brasil, em Esteio (RS). Este ano, foram cerca de mil animais inscritos para os julgamentos de pista, das raças holandesa, jérsei e devon, além de ovinos e cavalos mangas-largas. A programação inclui vários eventos paralelos, como a 31ª Expoleite. A exposição é voltada para o setor leiteiro e vai reunir bovinos das raças holandesa e jérsei e caprinos leiteiros, além de fabricantes de máquinas e insumos agrícolas para a produção de leite e derivados, indústria de laticínios e alimentação. Destaque também para as feiras de gado de corte, com a participação das raças angus, devon e simental, e a feira de eqüinos, com exposição e provas das raças manga-larga, appaloosa e árabe. A exposição de manga-larga é ranqueada e está sendo organizada pelo Núcelo de Criadores de Cavalos Mangalarga. Na parte de ovinos - que terá participação de animais hampshire down, texel, crioulo e suffolk - serão realizadas palestras técnicas e uma exposição das principais raças. LEILÕES Haverá oito leilões no âmbito da Fenasul. A programação começa no dia 29, às 14 horas, com o Leilão Feira de Terneiros, com oferta de animais de corte, de várias raças. No dia 30, às 20 horas, o Leilão Cabanha Catanduva ofertará animais da raça angus. No sábado, dia 31, às 10 horas, será realizado o Leilão de Elite Jersey RS 60 Anos; às 14 horas, o Leilão Raça Devon de Fêmeas Devon; às 16 horas, os leilões Angus Rústicos (pista J), Ovinos Texel (pista C) e Ovinos Hampshire, Suffolk e Crioulo (pista do pavilhão). E, encerrando a programação, às 20 horas, ocorrerá o Leilão Crioulo Remate. INFORMAÇÕES: Tel. (0--51) 3336-2533