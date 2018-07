Fenasul movimenta R$ 2,5 mi

Apesar da chuva e do frio ocorridos durante a 4ª Feira Nacional de Agronegócios do Sul (Fenasul), que terminou no sábado, em Esteio (RS), as vendas alcançaram a cifra de R$ 2.532.695. Valor bem menor do que o alcançado nos anos anteriores: R$ 5,8 milhões em 2006 e R$ 5,5 milhões em 2007. O presidente da Gadolando, José Ernesto Ferreira, responsável pela organização do evento, explicou a queda nas vendas com a ausência dos leilões de cavalos crioulos. Entretanto, os organizadores entendem que a feira foi positiva pela quantidade de animais presentes, pela alta evolução genética demonstrada e também pelos preços de comercialização dos animais. O secretário da Agricultura do RS, João Carlos Machado, ressaltou que o resultado do concurso leiteiro foi animador. ''Por um detalhe não foi batido o recorde estadual. Creio que o evento cumpriu seu papel de grande feira de outono do Estado, com o diferencial de ser integradora de vários setores do agronegócio'', destacou. EXTRA-FEIRA O presidente da Gadolando justificou que o volume de negócios não se restringe apenas aos realizados no parque, durante o período da feira, em leilões ou diretamente na argola, mas também àqueles que ocorrem nas propriedades como conseqüência de contatos iniciados no evento. ''A Fenasul funciona como uma vitrine.'' Ao falar de vitrine, Ferreira aproveita para anunciar que quem vai aparecer com mais força na edição do ano que vem será o cavalo árabe. Os dirigentes da entidade da raça já confirmaram a realização da 1ª Exposição Sul-Americana da raça, com 300 exemplares. O leilão de terneiros (bezerros com menos de 1 ano), realizado na quinta-feira, vendeu R$ 981.695. O movimento foi considerado muito positivo pela Farsul, entidade promotora do remate, sobretudo por causa do dia em que ocorreu a feira, marcado por frio e fortes chuvas. Os terneiros foram vendidos por um preço médio de R$ 3,16 o quilo vivo; as terneiras por R$ 3 a média do quilo vivo e as vaquilhonas (bezerra quase apta a entrar em reprodução) por R$ 3,30. A 4ª Fenasul é uma promoção da Associação dos Criadores de Gado Holandês (Gadolando), em conjunto com o Governo do Estado. O evento ocorreu de 28 de maio a 1º de junho no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Paralelamente à Fenasul ocorreram a 31ª Expoleite, com bovinos das raças holandês e jérsei; caprinos, insumos agrícolas, laticínios, alimentação; o 4ª Angus Show, a Expo-Outono da Raça Devon, a 6ª Feira de Terneiros, a 8ª Expo-Outono (aves, coelhos, chinchilas e cães) e a Feira de Eqüinos.