Feng Shui ajuda na expansão da China, diz especialista A China é um país com inúmeros problemas de ordem geológica e demográfica. A água e as terras cultiváveis são cada vez mais escassas e a expansão urbana registra índices elevados, com um incremento anual da população em torno de 15 milhões. Mesmo com esses aspectos, as estatísticas apontam o grande crescimento econômico do país, que passou a ocupar o posto de segunda potência mundial, desbancando potências como o Japão. Para o consultor Luiz Netto, a evolução chinesa tem fundamentos e um deles é baseado em uma técnica de mais de três mil anos: o Feng Shui.