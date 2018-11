Fenômeno raro teria causado queda de balões em SP A queda de dois balões em Boituva (SP), no dia 30 de outubro deste ano, pode ter sido causada por um fenômeno meteorológico raro, segundo o delegado Silvan Renosto, que investiga o caso. Duas pessoas morreram e 13 ficaram feridas com os acidentes. O inquérito deve ser finalizado em fevereiro do próximo ano.