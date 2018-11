Feriado altera trânsito na zona sul da capital paulista. O rodízio municipal de veículos está suspenso, nesta quarta-feira, na capital paulista em função do feriado. Assim, os veículos com placas finais 5 e 6 estão liberados para circular na capital. A operação restringe a circulação de veículos no chamado Anel Viário da cidade nos períodos da manhã, das 7h às 10h, e da tarde, das 17h às 20h. O rodízio volta a vigorar na quinta-feira, dia 10, para os veículos com placas finais 7 e 8. O sistema de estacionamento rotativo, conhecido como "zona azul", também estará suspenso em razão do feriado.T r â n s i t o - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito na região do Ibirapuera, nesta quarta-feira, das 7h às 13h, por causa das comemorações do 76º aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932. Será implantada uma faixa reversível na avenida Pedro Álvares Cabral, sentido Pinheiros, no trecho compreendido entre o Viaduto General Marcondes Salgado até a Praça Armando de Salles Oliveira, para uso exclusivo das autoridades. B l o q u e i o s - Serão bloqueados dois trechos da via para o desfile: avenida Pedro Álvares Cabral, sentido Vila Mariana, entre a Praça Armando de Salles Oliveira e o Portão 3 do Parque do Ibirapuera; e rua Padre Manoel da Nóbrega, sentido Ibirapuera, entre as praças Dia do Senhor e Armando Salles de Oliveira.