Feriado antecipa sorteio da Mega-Sena para amanhã Em razão do feriado do Dia do Trabalho, comemorado no sábado, a Caixa Econômica Federal (CEF) antecipou o sorteio do concurso 1.175 da Mega-Sena para amanhã. As outras loterias que costumam ser sorteadas aos sábados - Lotomania, Dupla Sena, Timemania e Quina - também serão sorteadas amanhã.