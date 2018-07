Feriado de Corpus Christi reúne 35 mil em Aparecida

Fiéis do Vale do Paraíba, do Estado de São Paulo e de outras regiões do país acompanharam a comemoração do Corpo de Cristo. À tarde, os romeiros percorreram os corredores do santuário e retornaram ao palco central para a bênção do Santíssimo.

Às 17h uma procissão percorreu algumas ruas até a Basílica Velha, que é ligada à Basílica nacional pela "passarela da Fé", que tem cerca de 400 metros de extensão.

A administração do Santuário Nacional prevê que mais de 150 mil romeiros passarão pelo local durante o feriado prolongado. No sábado estão previstos cerca de 40 mil visitantes, com várias romarias, com destaque para uma a 62ª que vem da cidade mineira de Caxambu e para a 15ª Romaria Ciclista de Indaiatuba, a 103 quilômetros da capital paulista.

No domingo a estimativa é de que quase 103 mil pessoas visitem o local. No domingo quem preside a celebração das 10h na Basílica Nacional será Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, arcebispo metropolitano de Florianópolis (SC). "Estamos preparados com reforço na segurança interna e das Polícias Civil e Militar para garantir a tranquilidade dos romeiros", informou a assessoria de imprensa da Basílica Nacional.

#ET