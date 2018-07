Feriado de Tiradentes terá sol no Sudeste e chuva no Sul do País

SÃO PAULO - O feriado de Tiradentes reserva uma clima ensolarado e de poucas nuvens em São aulo, em Goiás, sudeste de Mato Grosso, nordeste de Mato Grosso do Sul, litoral do Rio de Janeiro e no centro-oeste de Minas Gerais, informa a previsão do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) para esta quinta-feira, 21.

Veja também:

Acompanhe a situação das estradas

Evite descer para o litoral das 7h às 16h

Veja o que abre e o que fecha em São Paulo

Na Região Sul do Brasil, segundo o Cptec, o avanço de uma frente fria pelo oceano provocará aumento da nebulosidade e as pancadas de chuva no Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. Poderá chover forte no norte desses dois Estados.

Nas demais áreas do País o dia terá nebulosidade variável e pancadas de chuva. As temperaturas estarão elevadas na região central.