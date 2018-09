Feriado deve levar 1,9 mi de carros às rodovias de SP

Os horários de maior pico de tráfego devem ser das 16 horas às 24 horas da sexta-feira (dia 29) e das 7 horas às 15 horas do sábado (dia 30). Na volta, o maior movimento deve ocorrer das 15 horas às 24 horas de terça-feira (dia 02), de acordo com a secretaria.

Como em outras operações especiais e com o objetivo de reduzir o número de acidentes e de vítimas, os policiais, durante as fiscalizações de rotina e nos atendimentos de eventuais acidentes de trânsito, darão atenção especial à verificação do consumo de bebidas alcoólicas.

Neste feriado, os motoristas devem ficar atentos às novas exigências do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que estabelece a utilização de equipamentos de segurança no transporte de crianças.