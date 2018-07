Feriado deve ter 940 mil veículos na Ayrton Senna

Desse total, cerca de 240 mil veículos devem deixar São Paulo utilizando as rodovias. Já para ir e voltar do Litoral Norte, Campos do Jordão, Vale do Paraíba e Alto Tietê, a previsão é de que mais de 940 mil veículos passem pelas quatro praças de pedágio, em ambos os sentidos do Corredor.

Em direção ao Interior, a previsão é de que o fluxo de veículos seja intenso na sexta-feira, com aumento no volume de tráfego das 15h às 21h, e entre as 8h e 12h do sábado. O mesmo deve ocorrer no período das 16h às 21h do dia 15, no sentido Capital.