Feriado do servidor público é transferido para dia 1º A próxima segunda-feira, 1º de novembro, será ponto facultativo para os servidores públicos federais. Na data, será comemorado o feriado do Dia do Servidor Público, celebrado, na verdade, no dia de hoje. Com isso, muitos servidores poderão emendar o feriado de 2 de novembro (Finados).