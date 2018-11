Feriado é tranquilo nos aeroportos do País O movimento nos principais aeroportos do País estava tranquilo na manhã desta Sexta-feira Santa. De acordo com o último boletim divulgado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), até as 10 horas, 43 dos 677 voos programados atrasaram mais de meia hora, o que representa 6,4% do total. Outras 39 operações foram canceladas (5,8%).