Feriado faz rodízio de veículos ser suspenso em SP A Operação Rodízio Municipal de Veículos, na cidade de São Paulo, foi suspensa hoje por conta do feriado do Dia da Consciência Negra, conforme previsto em decreto municipal. Por conta da suspensão, os veículos com placas finais 7 e 8 estarão liberados para circular na capital. Estão incluídos no rodízio os caminhões e veículos urbanos de carga (VUC). Amanhã, o rodízio municipal volta a vigorar para os veículos com placas finais 9 e 0. A operação restringe a circulação de veículos no chamado Anel Viário da cidade, área de 150 km² também denominada de centro expandido, nos períodos da manhã, das 7h às 10h, e da tarde, das 17h às 20h.