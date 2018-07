Feriado lota praias e deixa trânsito caótico no litoral

Com sol, calor, céu limpo e sem chuva, a maioria dos turistas mal deixou a estrada e já fincou os pés na areia buscando um lugar ao sol. Em Ilhabela, praias conhecidas como Curral, Castelhanos e Feiticeira ficaram totalmente tomadas por turistas durante todo o dia. Quem optou por fazer passeios com escunas e lanchas ou de jipe também encontrou dificuldades. "Todos os nossos passeios já estão lotados e tivemos que parar as vendas", disse Marcos Cará, da Maremar Turismo.

Em São Sebastião muitos turistas procuraram praias menos movimentadas para fugir do trânsito e do burburinho de Maresias, Cambury, Barra do Sahy, Juquehy, entre outras conhecidas da região sul da cidade. Foi o que aconteceu com o analista de sistemas Arnaldo Friedenbach. "Achei que a Praia das Pitangueiras estava mais tranquila, mas nem havia onde estacionar. Então fui para Barequeçaba, deu para guardar o carro num terreno baldio onde me cobraram R$ 20,00".

Houve lotação também em Caraguatatuba, nas praias Martim de Sá e Prainha. "Agora temos o ''vizinho de areia'', pois a praia está tão cheia que se você esticar o braço, encosta na pessoa ao lado", queixou-se a dona de casa Fátima Amarantes, de Jundiaí (SP).

Com a quantidade de turistas no litoral norte, a Rodovia Rio-Santos e as avenidas e ruas de acesso às praias, assim como a região central das cidades, registraram caos no trânsito. Trechos que normalmente são percorridos em 15 minutos na Rio-Santos estavam sendo concluídos em uma hora e meia nesta sexta-feira.

A previsão para o sábado é de sol, com poucas nuvens. O turista encontrará todas as praias de Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba próprias para o banho de mar, segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). Apenas Ilhabela apresenta duas praias impróprias para banho: Viana e Itaguaçu.