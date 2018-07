Feriado prolongado de Páscoa será de sol e calor em SP O feriado prolongado de Páscoa será de sol e calor em São Paulo. Amanhã, o dia começa com sol e temperaturas em elevação. No período da manhã a previsão é de nebulosidade e mínimas oscilando em torno dos 19ºC. Já no período da tarde, as máximas devem superar os 30ºC, e não há previsão de chuvas.