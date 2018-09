Feriado será de sol em parte do Nordeste e Sul do País Hoje, feriado de Nossa senhora Aparecida, terá sol entre poucas nuvens na maior parte do Nordeste e do Sul do Brasil. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), um canal de umidade e a alta temperatura manterá as condições de pancadas de chuva sobre o Norte do País, em Goiás, no Distrito Federal e no centro-norte de Mato Grosso.