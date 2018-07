Feriado tem 7 mortes em estradas de Sorocaba e região Apesar do movimento um pouco abaixo do esperado, o feriadão do Carnaval registrava sete mortes em acidentes nas estradas da região de Sorocaba até a tarde desta terça-feira (12). Em um deles, os adolescentes Matheus Felipe de Melo, de 16 anos, e Ellen Cristina de Barros, de 15, foram atropelados e mortos por um ônibus que levava fiéis para um retiro no acesso da rodovia Raposo Tavares (SP-270) ao bairro Cercado, em Araçoiaba da Serra, na segunda-feira. A mãe de Ellen, Edna Barros, de 35 anos, também atropelada, foi levada para um pronto-socorro e já recebeu alta.