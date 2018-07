Feriado tem previsão de sol, calor e tempo seco em SP

No litoral norte, há 50 dias sem precipitações, os termômetros podem marcar até 35ºC, o que já leva a ocupação da rede hoteleira a 73% em Ubatuba e 94% em Ilhabela.

No feriado da Independência do Brasil o nível de umidade do ar continua em redução, chegando a 15% durante a tarde em grande parte do Estado de São Paulo. A temperatura mínima prevista pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de 15ºC.

Neblina

De acordo com o meteorologista Marcelo Shneider, do Inmet, a nebulosidade que tem sido vista na Serra do Mar nos últimos dias deve continuar até a manhã de sábado, quando uma massa de ar seco deve dispersar a umidade já nas primeiras horas do dia.

Até lá, o motorista precisa ter cuidado redobrado na descida para o litoral e estar preparado para eventuais Operações Comboio no Sistema Anchieta-Imigrantes, que tornam a viagem mais demorada. Elas foram realizadas nesta quinta-feira e em outros dias da semana.