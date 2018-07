Feriado terá chuva e obras em estradas

Na Rodovia dos Tamoios, que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte, o motorista tem de ficar atento às obras de duplicação entre Jambeiro e Paraibuna. Os trabalhos foram interrompidos para o feriado, mas as máquinas foram deixadas em alguns trechos da pista. Além disso, as intervenções espalharam terra na via e, com a chuva esperada para os próximos dias, ela pode se transformar em barro e deixar a pista escorregadia.

A chegada de uma frente fria, com ventos fortes e correntezas, pode interromper o sistema de travessia por balsas entre São Sebastião e Ilhabela em determinados horários nos próximos dias. Foi o que aconteceu no começo da tarde de quarta-feira (10). A paralisação provocou filas de espera nos dois sentidos, mas o serviço foi retomado às 15h40. O boletim meteorológico do Yacht Club de Ilhabela prevê ondas de 2,5 a 3 metros no fim de semana.

Para o interior, é esperado 1,3 milhão de veículos circulando pelas Rodovias Anhanguera, Bandeirantes, D. Pedro I e Campinas-Mogi de hoje a domingo (14). A orientação do coordenador de tráfego da Autoban, João Moacir da Silva, é evitar pegar as estradas do sentido interior das 16h e 20h de hoje e das 8h às 13h de amanhã (12).

Na Régis Bittencourt, estão previstos congestionamentos nos pontos em obras que têm desvios ou fluxo em meia pista. Na Serra do Cafezal, entre Juquitiba e Miracatu, a Polícia Rodoviária Federal vai colocar em prática amanhã, das 10h às 14h, a Operação Descida. Uma faixa da pista no sentido São Paulo será revertida para Curitiba para desafogar o trânsito.

Guinchos

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estima que 2,1 milhões de veículos vão deixar a cidade de São Paulo. Por isso, a companhia vai colocar guinchos em pontos estratégicos nos principais corredores de tráfego da cidade e nas proximidades das rodovias para acelerar remoções de carros quebrados. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.