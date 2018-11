Feriado terá predomínio de sol em São Paulo O dia de hoje, Feriado de Tiradentes, será de muito sol, poucas nuvens e baixo índice de umidade relativa do ar na capital paulista, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A forte massa de ar seco mantém o tempo estável e com baixa umidade do ar, especialmente nas horas mais quentes do dia, entre 11 e 15 horas. O CGE aconselha a umidificação dos ambientes e evitar exercícios físicos ao ar livre e sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol.