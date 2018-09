Feriado teve 86 mortes em rodovias federais do País A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 1.345 acidentes nas rodovias federais pelo País, com 86 mortos e 867 feridos, no feriado de Corpus Christi. A operação da PRF aconteceu entre 0h de quinta-feira e meia-noite de ontem nos 61 mil quilômetros de rodovias federais. No ano passado, foram contabilizados no mesmo período 1.398 acidentes, com 92 mortes e 858 feridos. Os Estados com mais acidentes foram Minas Gerais (223), Santa Catarina (171), Rio de Janeiro (123) e São Paulo (120). O Estado com mais mortos também foi Minas Gerais (22), seguido por Rio de Janeiro (10), Santa Catarina (8) e São Paulo (6). Na maioria dos casos, a imprudência foi a principal causa dos acidentes, segundo a PRF.