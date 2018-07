Feriados suspendem 300 obras nas rodovias paulistas

Pelo menos 300 obras em andamento nas principais rodovias paulistas serão suspensas a partir desta sexta-feira, 20, para reduzir os transtornos durante as saídas e retornos dos feriados. Nos locais em que pode haver interferência no tráfego a sinalização chamará a atenção para os limites de velocidade, que serão reduzidos entre 20% e 40%. Números divulgados pelas concessionárias de rodovias e pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) preveem tráfego de 6,6 milhões de veículos pelas principais estradas paulistas até o retorno do Natal, 20% a mais que no ano passado.

Pelo Sistema Anchieta-Imigrantes e outras rodovias de acesso à Baixada Santista e litoral sul devem passar 1,3 milhão de veículos. Haverá operações especiais, com reversão de faixas, para a descida e a subida da Serra do Mar. A previsão da concessionária é de tráfego maior no sentido do litoral a partir da tarde desta sexta-feira, com pico de retorno à capital às 16h do dia 25. Serão instaladas bases avançadas no km 47 da Anchieta, sentido capital, e no km 41 (sentido litoral) e km 47 (sentido capital) da Imigrantes, com socorro mecânico, banheiros químicos, água e café para os usuários. Ações operacionais, como a instalação de faixas extras, garantirão melhores condições de tráfego na rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-55), nos acessos à Praia Grande. O pedágio do km 279,3, em São Vicente, terá cabines avançadas para reduzir as filas.

Motoristas de caminhão devem ficar atentos, pois há restrição de tráfego para veículos de cargas em rodovias como a Imigrantes, Bandeirantes e Castelo Branco durante o fim de semana e o feriado. Em algumas rodovias, há obras que não vão parar durante todo o feriado prolongado. A construção de terceiras faixas e marginais na Anhanguera, entre Jundiaí e Campinas, só será interrompida sábado a partir das 17h, mas haverá sinalização. A construção da quinta faixa na Bandeirantes não para no final de semana e só será interrompida entre os dias 24 e 26.

Na Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, o usuário vai encontrar meia pista interditada para obras em pontes no km 443,7 e no km 446,7 em Registro, e no km 489,7, em Cajati. Na ponte sobre o rio Ribeira de Iguape, em Registro, haverá um esquema especial para reduzir o congestionamento - parte da pista em obras será liberada. Obras de duplicação com supressão de acostamento também exigem atenção na Raposo Tavares, entre o km 132,6, em Capela do Alto, e o km 158,4, em Alambari.

Campanhas. As concessionárias e a Polícia Rodoviária Estadual realizam a campanha Natal Seguro até o dia 25 nas rodovias Anhanguera e Bandeirantes, entre São Paulo e Jundiaí, para evitar riscos às crianças que se postam nos acostamentos pedindo dinheiro aos motoristas. Serão distribuídos 50 mil folhetos orientando sobre as instituições credenciadas para receber de doações. A parada desnecessária no acostamento é infração sujeita à multa. Na Castelo Branco, Rodoanel Oeste e na Raposo Tavares, a operação Álcool Zero visa a inibir a mistura de bebida com direção. Na Dutra, haverá sinalização especial com faixas para indicar a saída do km 118, na rodovia de acesso à cidade de Campos de Jordão, e também no km 112,5, onde o motorista que segue para Ubatuba pode pegar um acesso alternativo para a rodovia Oswaldo Cruz.

Picos. Os horários de pico nas rodovias ocorrem nesta sexta-feira, entre 16 e 22h, sábado das 6h às 14h e no retorno do Natal, dia 25, das 16h às 20h. Na saída de São Paulo, o maior tráfego está previsto para o trecho inicial da Raposo Tavares, que será usado por 476 mil veículos, segundo o DER. Outros 430 mil seguirão da capital para a Baixada Santista pelo Sistema Anchieta-Imigrantes e cerca de 415 mil seguem para o interior pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes, segundo as concessionárias. A Castelo Branco terá 300 mil veículos rumando para o Natal no interior.