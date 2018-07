Férias esvaziam manifestações de grevistas da USP

O ato programado em frente à Assembleia Legislativa pelo Fórum das Seis, entidade que reúne representantes de funcionários, professores e alunos da USP, Unesp e Unicamp, acabou se transformando apenas em visita de alguns funcionários a deputados. Somente um ônibus foi deslocado até o local para levar cerca de 20 pessoas. Além disso, nos últimos dias, os corredores das unidades da instituição têm ficado mais vazios, resultado do fim do semestre e do início das férias em várias faculdades.

Não foram feitos novos piquetes com fechamento de entradas de prédios, e a Polícia Militar também não retornou ao câmpus, em cumprimento a um acordo feito entre os manifestantes e a reitoria. As negociações, no entanto, devem continuar na próxima semana. Para segunda-feira está programada nova rodada entre sindicatos e o conselho de reitores. Haverá uma nova reunião para discutir as pautas específicas dos funcionários com a reitora Suely Vilela - já foram duas reuniões com avanços nas propostas, segundo o sindicato.

Para hoje, está programado um show do músico Tom Zé no velódromo do CEPEUSP, previsto para começar a partir das 18 horas. A greve de funcionários por reajuste salarial começou no dia 5 do mês passado e ganhou maior destaque e adesões após o confronto entre PM e estudantes e funcionários dentro do câmpus no dia 9 deste mês. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.