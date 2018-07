Ferido em acidente com Camaro segue em estado grave Edson Aparecido Domingues, o homem de 55 anos que ficou com 90% do corpo queimado após seu carro pegar fogo em uma colisão com o Camaro Coupé dirigido pelo estudante Felipe de Lorena Infante Arenzon, de 19 anos, continuava hoje internado em estado grave na UTI do Hospital das Clínicas. O estudante se envolveu em pelo menos três acidentes na sexta-feira (30). Na Avenida Inajar de Sousa, na zona norte de São Paulo, seu carro bateu contra a traseira de um Palio e em um utilitário Towner, onde estava Edson Domingues.