Ferido em ataque, goleiro do Togo agora está 'preso'

O goleiro Obilalé sobreviveu aos tiros que levou nas costas e no abdome em 8 de janeiro, no atentado de terroristas da região de Cabinda contra o ônibus da delegação do Togo, que viajava a Angola para a disputa da Copa Africana de Nações. Mas passa por novo drama: não pode deixar Johannesburgo, na África do Sul, onde está internado, e retornar à França, onde mora e joga. Ele não tem dinheiro para pagar a viagem aérea.

Os custos estão estimados em 65 mil (cerca de R$ 161 mil), segundo Phillippe Le Mestre, presidente do Pontivy, clube da Quarta Divisão francesa em que Obilalé joga (não há previsão de quando poderá voltar aos campos), pois terá de ser em avião especial. O clube tampouco tem dinheiro para pagar a despesa. "Angola, como país organizador da Copa Africana, prometeu pagar as despesas, mas não faz nada"", reclamou Le Mestre. "Também falta a autorização de um responsável para que o SOS Internacional (empresa que fará o traslado) possa organizar a viagem."" O dirigente pediu ontem ajuda da Federação Francesa. A entidade teria se comprometido a pagar as despesas.

Obilalé, de 25 anos, recebeu alta quarta-feira. Ele foi transferido para Johannesburgo logo após o ataque terrorista, que além de feri-lo matou dois integrantes da delegação togolesa. Na África do Sul tem a companhia da namorada e da irmã. Mas isso porque o atacante Abedayor, do Manchester City, pagou as viagens.