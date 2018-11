Ferido em explosão na Av. Paulista está em estado grave Dois homens que trabalhavam na manutenção de um aparelho de ar condicionado no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, região central da cidade, ficaram feridos com gravidade, hoje, depois que o equipamento explodiu. De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital de Clínicas, onde eles estão sendo atendidos, um dos trabalhadores, de idade desconhecida, teve 60% do corpo queimado e está em estado grave. O outro, de 39 anos, fraturou uma das pernas, teve queimaduras pelo corpo e está em estado estável.Depois de socorrer os dois feridos, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros fizeram buscas nos escombros por outras eventuais vítimas, mas ninguém foi localizado e não há relatos de desaparecidos. De acordo com a administração do edifício, a explosão aconteceu em uma academia de ginástica, no mezanino do prédio. Seis carros de bombeiros foram até o local, mas todos já deixaram a região. A Alameda Santos chegou a ter um trecho bloqueado, porém o trânsito já foi liberado.